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Народный календарь. Какую еду нельзя оставлять дома 21 мая, чтобы не навлечь беду и голод
Фото: pixabay.com

Народный календарь. Какую еду нельзя оставлять дома 21 мая, чтобы не навлечь беду и голод

Василий Плиткин

Общество

В народе эта пятница, 21 мая, получила названия Иванов день или Арсений пшеничник. Православные христиане вспоминают в этот день любимого ученика Иисуса Христа – апостола Иоанна Богослова.

Приметы запрещают в этот день гостям уходить с пустыми руками. Хозяйка должна отдать каждому по куску свежеиспеченного пшеничного пирога, а гости – пожелать хозяевам счастья и добра. Если гостей не звали, лучше отдать пироги прохожим и нищим. Славяне верили, что если этого не сделать, то в их дом придут беды и голод

Народный календарь. Какую еду нельзя оставлять дома 21 мая, чтобы не навлечь беду и голод

Приметы погоды гласили, что если в этот день дождливо, то урожай грибов будет хорошим. Если утром будет радуга, то будет дождь.

21 мая отмечаются День полярника в России, День Тихоокеанского флота ВМФ России и День военного переводчика в России

117 лет назад в Париже появилась Международная федерация футбола – ФИФА.

В этот день родились лауреат Нобелевской премии мира Андрей Сахаров, писатель Борис Васильев, актрисы Софико Чиаурели и Любовь Полищук, российский государственный деятель Сергей Шойгу.

Именины отмечают Арсений, Адриан, Иван.

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