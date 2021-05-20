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Пенкин объяснил, в чем именно не хочет повторить судьбу Началовой
Фото: Youtube / Эмпатия Манучи

Пенкин объяснил, в чем именно не хочет повторить судьбу Началовой

Виктория Федотова

Звезды

Российский певец Сергей Пенкин заявил, что не хочет повторить судьбу певицы Юлии Началовой, которая скончалась в марте 2019 года. Он назвал ее потрясающей артисткой в интервью Вячеславу Манучарову.

По словам артиста, он не хотел бы обрести популярность после смерти и тем самым повторить судьбу Началовой.

— Я считаю, что Юлия Началова была просто фирмачка. Потрясающий человек, Водолей. Она была красивой, шикарно пела, она была теплым человеком. Я еще помню в 90-х годах было казино в «Метелице», она пила какие-то таблетки для похудения. Конечно, все это сказалось. Рано или поздно все эти болячки начинают выпячиваться. Жаль, что ей при жизни не дали звания заслуженной артистки, — заявил Пенкин.

Певец хочет, чтобы о нем говорили при жизни, ему хочется получить звание, считая, что заслуживает его, поскольку за 30 лет на сцене у него было порядка пяти тысяч концертов.

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мнениеЮлия НачаловаСергей Пенкин
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