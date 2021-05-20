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Депутат ГД Романенко: Группы продленного дня имеют важное социальное значение
Фото: Андрей Петров

Депутат ГД Романенко: Группы продленного дня имеют важное социальное значение

Василий Плиткин

Общество

Депутат Государственной Думы, Герой России Роман Романенко в ходе встреч с директорами школ ЮЗАО и ЮАО Москвы обсудил систему организации групп продленного дня.

— За последний месяц я много общался с администрациями учебных заведений, проводя в школах Уроки мужества. Многие руководители поднимали проблему жалоб родителей на необходимость оплаты «продленки». Но стоимость группы продленного дня в большинстве школ невелика и вписывается в бюджет большинства московских семей. А в тех случаях, когда плата оказывается не по карману, всегда можно обратиться в наблюдательный совет с просьбой определить ребенка на «продленку» бесплатно, — отметил Романенко.

В соответствии с Законом «Об образовании в РФ», организация групп продленного дня относится к дополнительным услугам, на которые не выделяется бюджетного финансирования. В то же время, школы несут значительные расходы по этой статье: оплата часов работы педагога, занимающегося с детьми, питание учеников, коммунальные нужды и прочее, — поэтому и вынуждены делать эти услуги платными.

— Директора школ отмечают, что средства, получаемые от родителей, в полной мере не покрывают реальных затрат на организацию работы «продленок», поэтому им приходится задействовать и внебюджетные источники. То, что такие группы необходимы и имеют важное социальное значение для большинства семей, — бесспорно. Но как правильно организовать их работу – уже предмет дискуссий, — прокомментировал депутат.

Он подчеркнул, что сами руководители образовательных учреждений высказывают разные мнения: как «за», так и «против» возвращения бесплатной «продленки». Ситуация усложняется тем, что в районах, где активно строятся новые жилые комплексы, школы работают на пределе загрузки, и у них в принципе нет возможности для организации таких групп.

— Ситуация неоднозначная, и сейчас я изучаю предложения, поступающие с мест, и опыт других регионов, — подытожил Роман Романенко.

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