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Эндокринолог назвала связь сладостей и хорошего настроения ошибочной
Фото: pixabay.com

Эндокринолог назвала связь сладостей и хорошего настроения ошибочной

Анастасия Прохорова

Здоровье

Эксперт назвала мнение, что сладости помогают улучшить настроение, ошибочным. Об этом рассказала врач-эндокринолог Кремля Егана Королева.

Врач отметила, что сладкое не только не помогает избавиться от хандры, но и делает состояние менее оптимистичным. По ее словам, эндорфины резко возрастают, и человек чувствует прилив сил, но потом резко происходит спад.

— Одна из теорий связана с тем, что это происходит из-за того, что молекулы сахара выводят молекулы магния. После такого перепада сахара в крови человек будет чувствовать себя в еще более скверном состоянии, чем он был до употребления сладости, — объяснила специалист.

Королева добавила, что по нормам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), дневная норма сахара не должна превышать 25 граммов, что соответствует 6 чайным ложкам, пишет Ридус.

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