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Анджелина Джоли приняла участие в фотосъемке с пчелами на лице
Кадр из фильма Мистер и миссис Смит

Анджелина Джоли приняла участие в фотосъемке с пчелами на лице

Анастасия Прохорова

Звезды

Американская актриса Анджелина Джоли приняла участие в съемке, где пчелы сидели у нее на лице. Этот кадр опубликовал журнал National Geographic на официальной странице в Instagram.

Звезде нужно было стоять неподвижно в течение 18 минут, чтобы пчелы ползали по ней в правильном направлении. Для этого на ее тело нанесли специальные феромоны. Все остальные присутствующие на съемочной площадке были одеты в защитные костюмы.

— Мы также поместили большое количество пчел на доску, которая лежала перед ее талией. Анджелина стояла совершенно неподвижно, покрытая пчелами, в течение 18 минут без единого укуса. Быть рядом с пчелами — это всегда опыт, который вызывает у меня особенный трепет, — рассказал пчеловод.

Целью такого необычного проекта стало привлечение внимания к проблеме исчезновения пчел. В связи со снижением количества этих насекомых многие растения становится некому опылять, что грозит человечеству голодом.

Поклонники актрисы оставили комментарии под постом, восхитившись смелостью звезды. «Я восхищаюсь ею больше всего!»; «Думая о том, как тяжело вам пришлось работать ради случайного желания знаменитости быть покрытой пчелами»; «Потрясающе! Какой замечательный проект!».

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съемкиАнджелина Джолипчела
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