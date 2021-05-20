Александр Домогаров тайно готовится к четвертой женитьбе

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Актер Александр Домогаров признался, что собирается вступить в брак в четвертый раз. Об этом он рассказал в шоу на YouTube «Миронов де-факто».

Свою четвертую возлюбленную актер планирует скрывать. Даже свадьбу он собирается провести втайне от публики.

— Я поставлю в известность близких мне людей, когда случится свадьба. Об этом не узнает население. Я, будучи умным человеком, в достаточно почитаемом возрасте предпочту промолчать. Это произойдет в 2021 году, — поделился Домогаров.

По его словам, они находятся в отношениях довольно давно. Однако артист не хочет раскрывать никаких подробностей о своей будущей жене, потому что считает, что девушка вряд ли сможет выдержать наплыв слухов и «желтых» статей, которые точно появятся после свадьбы. Актер заявил, что сплетни, которые всегда преследовали его, во многом отрицательно повлияли на его личную жизнь.

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