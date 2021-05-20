Пловец Чупков стал чемпионом Европы на дистанции 200 метров брассом

Антон Чупков

Российский пловец Антон Чупков выиграл финальный заплыв на дистанции 200 метров брассом на чемпионате Европы по водным видам спорта.

Россиянин преодолел дистанцию с результатом 2 минуты 6,99 секунды. Второе место в заплыве досталось нидерландскому спортсмену Арно Каммингу. Его результат составил 2 минуты 7,35 секунды. Серебро выиграл шведский пловец Эрик Перссон — 2 минуты 7,66секунды.

Еще один участник соревнований от России Кирилл Пригода финишировал седьмым. Он преодолел дистанцию за 2 минуты 9,23 секунды.

На данный момент российская сборная лидирует в турнирной таблице чемпионата Европы и имеет на своем счету 17 золотых, 5 серебряных и 9 бронзовых медалей. Второе и третье места поделили между собой команды из Италии и Украины соответственно.

Чемпионат Европы в Будапеште завершится 23 мая.

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