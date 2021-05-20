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Врачи ФК «Зенит» спасли жизнь подростку в Сочи
Фото: mos.ru / Максим Денисов

Врачи ФК «Зенит» спасли жизнь подростку в Сочи

Кирилл Николаев

Здоровье

Врачи футбольного клуба «Зенит» спасли жизнь подростку в Сочи. Об этом в четверг, 20 мая, сообщили на сайте команды.

Во время выезда на матч молодежного «Зенита» против молодежной команды «Сочи» на глазах у Юрия Васина и Дмитрия Неклюдова таксист сбил мальчика на самокате. Они вызвали скорую помощь. В результате инцидента подросток сломал ногу. Медики скорой помощи оказали ему необходимую помощь.

Врачи ФК «Зенит» спасли жизнь подростку в СочиФото: ФК «Зенит»

Благодаря действиям врачей «Зенита» удалось избежать большой кровопотери до прибытия бригады врачей. Ребенка госпитализировали. Его жизни ничего не угрожает. Футбольный клуб «Зенит» поблагодарил Юрия Васина и Дмитрия Неклюдова за помощь подростку.

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врачиподросток«Зенит»
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