Врачи ФК «Зенит» спасли жизнь подростку в Сочи
Врачи футбольного клуба «Зенит» спасли жизнь подростку в Сочи. Об этом в четверг, 20 мая, сообщили на сайте команды.
Во время выезда на матч молодежного «Зенита» против молодежной команды «Сочи» на глазах у Юрия Васина и Дмитрия Неклюдова таксист сбил мальчика на самокате. Они вызвали скорую помощь. В результате инцидента подросток сломал ногу. Медики скорой помощи оказали ему необходимую помощь.
Благодаря действиям врачей «Зенита» удалось избежать большой кровопотери до прибытия бригады врачей. Ребенка госпитализировали. Его жизни ничего не угрожает. Футбольный клуб «Зенит» поблагодарил Юрия Васина и Дмитрия Неклюдова за помощь подростку.
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