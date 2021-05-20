Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Трехметровый питон помешал просмотру телевизора австралийской семье
Фото: pixabay.com/ru

Трехметровый питон помешал просмотру телевизора австралийской семье

Анастасия Прохорова

Животные

Трехметровая змея помешала семье смотреть телевизор в штате Квинсленд в Австралии. Об этом сообщили в СМИ.

Житель пригорода Брисбена смотрел с семьей телевизор и в это время услышал странные шорохи на потолке. Когда австралиец пошел посмотреть, в чем дело, он обнаружил, что огромная змея ползает по крыше его кухни. Ему пришлось срочно вызвать службу по отлову животных.

Приехавший ловец змей Стив Браун потратил полтора часа на то, чтобы выманить и поймать рептилию при помощи фена и куска пластика. После поимки змею отвезли подальше от города и выпустили в дикую природу.

— Хотя они и не ядовиты, укус пресмыкающегося такого размера может нанести серьезные травмы, потому что у него в пасти более сотни зубов, — цитирует Брауна издание Daily Star.

Ромбический питон обитает в Австралии, Новой Гвинее, на островах Архипелага Бисмарка и Соломоновых островах. Они могут достигать четырех метров в длину. На людей они нападают редко, но домашние питомцы: кошки и собаки часто становятся их жертвами.

Читайте также: Тигрица растерзала сотрудника зоопарка в Индии

Австралияпоймали змеюзмея
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Андрей Казаков
Андрей Казаков

Пионерия спасла бы нас от Керчи и Казани

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Страхи-2021: мы больше не боимся ни войны, ни голода

Екатерина Драгунова
Екатерина Драгунова

Когда очень важно быть вместе

Дмитрий Пучков
Дмитрий Пучков

Каин и Авель не играли в компьютерные игры

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Десять заповедей советской пионерии

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Жажда зрелищ: чем реже мы ходим в музеи, тем лучше

Андрей Бочкарев
Андрей Бочкарев

Ускоренно строим соцобъекты

Все мнения
О проекте