Трехметровый питон помешал просмотру телевизора австралийской семье

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Трехметровая змея помешала семье смотреть телевизор в штате Квинсленд в Австралии. Об этом сообщили в СМИ.

Житель пригорода Брисбена смотрел с семьей телевизор и в это время услышал странные шорохи на потолке. Когда австралиец пошел посмотреть, в чем дело, он обнаружил, что огромная змея ползает по крыше его кухни. Ему пришлось срочно вызвать службу по отлову животных.

Приехавший ловец змей Стив Браун потратил полтора часа на то, чтобы выманить и поймать рептилию при помощи фена и куска пластика. После поимки змею отвезли подальше от города и выпустили в дикую природу.

— Хотя они и не ядовиты, укус пресмыкающегося такого размера может нанести серьезные травмы, потому что у него в пасти более сотни зубов, — цитирует Брауна издание Daily Star.

Ромбический питон обитает в Австралии, Новой Гвинее, на островах Архипелага Бисмарка и Соломоновых островах. Они могут достигать четырех метров в длину. На людей они нападают редко, но домашние питомцы: кошки и собаки часто становятся их жертвами.

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