Тигрица растерзала сотрудника зоопарка в Индии

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Восьмилетняя бенгальская тигрица по кличке Чиппи выбежала из клетки и убила работника зоопарка. Об этом сообщили сотрудники Биологического парка.

Полосатая хищница напала на 35-летнего Пулаша Кармакара в зоопарке индийского города Итанагар, когда он чистил пруд в ее вольере. Смотритель зоопарка Райя Флаго вместе с медиком и другим персоналом поспешили на помощь, однако, когда они добрались до места, сотрудник уже был мертв.

По словам другого смотрителя, причина гибели мужчины произошла именно из-за халатности работников зоопарка, которые забыли закрыть какие-то одни из трех ворот клетки.

Тело работника парка отправили на судебно-медицинскую экспертизу. Однако полиция не считает его смерть подозрительной, пишет The Hindu.

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