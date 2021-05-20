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Самолет Пафос — Москва сел в Шереметьеве с неисправностью закрылок
Фото: pixabay.com

Самолет Пафос — Москва сел в Шереметьеве с неисправностью закрылок

Татьяна Плотникова

Происшествия
Россия, Московская область, аэропорт Шереметьево имени А.С. Пушкина Карта всех событий

Самолет, выполнявший рейс с острова Кипр в Москву, приземлился в столичном аэропорту Шереметьево с неисправностью закрылок. Об этом в четверг, 20 мая, рассказал представитель городских экстренных служб.

Борт Boeing 747 рейса № 5716 следовал из города Пафос в Москву. У самолета была выявлена техническая неисправность. При этом посадка в аэропорту Шереметьево прошла штатно.

Другие подробности не приводятся, сообщает РИА Новости.

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