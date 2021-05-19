Появилось видео с места крушения самолета в Белоруссии, летчики которого погибли
В Сети появилась видеозапись с места крушения в Белоруссии военно-учебного самолета, в котором погибли два летчика. Кадры с места случившегося публикует Пятый канал в среду, 19 мая.
На кадрах видно, что территория на месте катастрофа оцеплена, пожарные тушат обломки самолета. Крушение самолета произошло около построек, рядом с местом аварии находятся свидетели случившегося.
Сотрудники спецслужб работают над ликвидацией последствий случившегося.
Ранее сообщалось, что в Белоруссии под Барановичами разбился военно-учебный самолет Як-130. Его экипаж, обнаружив неисправность, пытался увести самолет от населенный пунктов, после чего катапультировался. Однако оба летчика погибли.
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