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Появилось видео с места крушения самолета в Белоруссии, летчики которого погибли
Фото: Youtube/РБК

Появилось видео с места крушения самолета в Белоруссии, летчики которого погибли

Виктория Родимкина

Происшествия

В Сети появилась видеозапись с места крушения в Белоруссии военно-учебного самолета, в котором погибли два летчика. Кадры с места случившегося публикует Пятый канал в среду, 19 мая.

На кадрах видно, что территория на месте катастрофа оцеплена, пожарные тушат обломки самолета. Крушение самолета произошло около построек, рядом с местом аварии находятся свидетели случившегося.

Сотрудники спецслужб работают над ликвидацией последствий случившегося.

Ранее сообщалось, что в Белоруссии под Барановичами разбился военно-учебный самолет Як-130. Его экипаж, обнаружив неисправность, пытался увести самолет от населенный пунктов, после чего катапультировался. Однако оба летчика погибли.

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