Состояние пострадавшей в ДТП с участием блогера Эдварда Била ухудшилось

Фото: Кардашов Антон / АГН Москва

Состояние консультанта Госдумы Марии Артемовой, которая пострадала в результате аварии с участием блогера Эдварда Била, ухудшилось. Об этом рассказал адвокат пострадавшей Андрей Князев во вторник, 18 мая.

По его словам, Артемова будет заново учиться ходить осенью 2021 года. По прогнозам врачей, срок реабилитации пострадавшей может занять около года.

— Вчера у Марии прошла очередная операция. Операция прошла успешно, но сегодня она почувствовала себя плохо, вплоть до обморочного состояния, — приводит агентство городских новостей «Москва» слова адвоката.

Напомним, 1 апреля на Смоленской площади в Москве Эдвард Бил на большой скорости выехал на встречную полосу, где столкнулся с четырьмя автомобилями. Пранкера задержали.

Тверской районный суд 3 апреля избрал меру пресечения блогеру Эдварду Билу. Молодому человеку запретили до 1 июня пользоваться интернетом и мобильным телефоном, выходить в ночное время из дома и садиться за руль автомобиля.

Ранее сообщалось, что пострадавшая в ДТП с участием блогера Эдварда Била сможет вернуться домой через полтора месяца.

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