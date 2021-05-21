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Стал известен номер, под которым Манижа выступит в финале Евровидения
Фото: 1tv.ru

Стал известен номер, под которым Манижа выступит в финале Евровидения

Татьяна Плотникова

Культура

Певица Манижа, представляющая Россию в международном песенном конкурсе Евровидение, выступит в финале турнира под пятым номером.

Согласно распорядку, который опубликовали организаторы Евровидения, Манижа выйдет на арену Ahoy в Роттердаме после представителей Кипра, Албании, Израиля и Бельгии, сообщается на официальном сайте конкурса.

Напомним, по итогам первого полуфинала Евровидения представительница России Манижа заняла третье место, теперь ей предстоит выступить в финале, который пройдет в субботу, 22 мая.

Также в финал вышли Норвегия, Израиль, Азербайджан, Мальта, Литва, Кипр, Швеция, Бельгия, Украина, Албания, Сербия, Болгария, Молдавия, Португалия, Исландия, Сан-Марино, Швейцария, Греция и Финляндия.

Автоматически в финальную стадию конкурса прошли принимающие в 2021 году конкурс Нидерланды, а также исполнители из Великобритании, Испании, Германии, Италии и Франции.

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ЕвровидениеМанижафинал
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