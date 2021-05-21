Организаторы Евровидения рассказали о результатах тестов на коронавирус

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Лишь 0,06 процента тестов на коронавирусную инфекцию, проведенных в рамках международного песенного конкурса Евровидение, показали положительный результат. Об этом в ночь на пятницу, 21 мая, рассказали организаторы мероприятия.

В целом с 6 апреля было проведено более 24 400 тестов у членов рабочей группы, волонтеров, артистов, членов делегаций и представителей средств массовой информации. Лишь 16 из них (0,06 процента) дали положительный результат.

При этом в большинстве случаев положительные анализы были взяты у тех, кто прежде не появлялся на месте проведения конкурса, сообщается на официальном сайте Евровидения.

Известно, что COVID-19 выявили у двух членов делегаций Польши и Исландии. Затем положительный тест получил один из исландских исполнителей, в связи с этим выступление группы было решено заменить демонстрацией записи репетиции. Кроме того, коронавирус выявили у победителя Евровидения 2019 года Дункана Лоуренса.

Напомним, по итогам первого полуфинала Евровидения представительница России Манижа заняла третье место, теперь ей предстоит выступить в финале, который пройдет в субботу, 22 мая.

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