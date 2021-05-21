Наталья Сергунина подвела итоги семилетней работы проекта «Активный гражданин»

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

За семь лет «Активный гражданин» стал одним из самых масштабных электронных проектов Москвы. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы в правительстве столицы, руководитель аппарата мэра и правительства столицы Наталья Сергунина.

По ее словам, аудитория проекта превысила отметку в пять миллионов человек. Количество реализованных решений жителей приближается к 3,5 тысячи.

— Это впечатляющий показатель и заслуга каждого участника проекта. Своей активностью и инициативностью вы помогаете делать лучше дворы и улицы, кварталы и целые районы, а с ними и весь наш город, — отметила Наталья Сергунина.

Проект «Активный гражданин» начал работать в мае 2014 года. Он был создан с целью привлечь жителей к управлению городом с помощью голосований и опросов. Пользователям предлагаются темы, которые важны для развития Москвы. Узнать, что появилось или изменилось в городе благодаря голосованиям, можно на онлайн-карте. В настоящее время на нее уже нанесено более 1,6 тысячи объектов.

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