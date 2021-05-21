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Наталья Сергунина подвела итоги семилетней работы проекта «Активный гражданин»
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Наталья Сергунина подвела итоги семилетней работы проекта «Активный гражданин»

Кирилл Николаев

Город

За семь лет «Активный гражданин» стал одним из самых масштабных электронных проектов Москвы. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы в правительстве столицы, руководитель аппарата мэра и правительства столицы Наталья Сергунина.

По ее словам, аудитория проекта превысила отметку в пять миллионов человек. Количество реализованных решений жителей приближается к 3,5 тысячи.

— Это впечатляющий показатель и заслуга каждого участника проекта. Своей активностью и инициативностью вы помогаете делать лучше дворы и улицы, кварталы и целые районы, а с ними и весь наш город, — отметила Наталья Сергунина.

Проект «Активный гражданин» начал работать в мае 2014 года. Он был создан с целью привлечь жителей к управлению городом с помощью голосований и опросов. Пользователям предлагаются темы, которые важны для развития Москвы. Узнать, что появилось или изменилось в городе благодаря голосованиям, можно на онлайн-карте. В настоящее время на нее уже нанесено более 1,6 тысячи объектов.

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проект«Активный гражданин»Наталья Сергунина
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