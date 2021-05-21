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Астролог Василиса Володина рассказала, кому этим летом удастся похудеть
Фото: instagram/vasilisa.volodina

Астролог Василиса Володина рассказала, кому этим летом удастся похудеть

Илья Ашуров

Общество

Астролог и телеведущая Василиса Володина рассказала, кому будет легче сбросить лишний вес грядущим летом. Об этом она написала на своей странице в Instagram.

Володина сопоставила даты рождения с возможностью похудеть в летние месяцы. Ее вычисления основаны на «транзитах медленных планет к Солнцу». По словам астролога, наибольшие успехи в похудании ожидают людей, чьи дни рождения приходятся на 1–5 и 29–31 числа любого месяца. Тем, кто родился 17–18 числа, тоже смогут преуспеть в борьбе с лишним весом: летом они имеют хорошие шансы контролировать свою физическую нагрузку, а также «управлять своим аппетитом».

— А вот те, кого предупреждаю со знаком минус — это родившиеся с 10 по 16 и с 19 по 25-е числа любого месяца любого года. У них есть риск набрать на бока и животик лишних кэгэ, — написала Володина.

Астролог добавила, что в любом случае следует «спокойно» идти к своему идеальному весу. И ни в коем случае не изнурять свой организм, а постепенно улучшать свое питание и образ жизни.

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астрологиялишний весВасилиса Володина
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