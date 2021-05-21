Фото: Александр Щербак / ТАСС

Народный художник СССР Таир Салахов скончался на 93-м году жизни. Об этом сообщила его дочь Айдан Салахова в пятницу, 21 мая.

— Да, он скончался, — приводит ее слова Интерфакс.

Причиной смерти стало воспаление легких. Добавляется, что художника похоронят в Баку.

СПРАВКА «ВМ»

Таир Салахов был одним из основоположников сурового стиля в реалистической живописи XX века. В список его работ входят портреты композитора Дмитрия Шостаковича (1976) и балерины Ольги Рукавишниковой (1998).

Кроме того, он автор живописного цикла «По Америке» (1965–1970) и триптиха «Страна огней» (2007).