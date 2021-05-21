Первый фототур конкурса «Планета Москва» прошел в доме по программе реновации

Фото: Пресс–служба Департамента градостроительной политики города Москвы

Россия, Москва, улица Константина Федина, 13 Карта всех событий

Первый в этом году фототур для участников конкурса городской фотографии «Планета Москва» прошел 19 мая. Фотографы побывали в доме по программе реновации, который находится в Северном Измайлове по адресу улица Константина Федина, 13. Такую информацию предоставил руководитель департамента градостроительной политики Сергей Левкин.

— Мэр Москвы Сергей Собянин ставит перед столичным правительством важные задачи, в том числе сделать наш город комфортным и дружелюбным как для самих москвичей, так и для приезжих граждан, — отметил глава ведомства.

По его словам, фотографии представляют собой нечто большее, чем просто панорамы, зарисовки и пейзажи. Все они — летопись городской жизни.

— Мы приглашаем к участию и любителей, и профессионалов — всех, кто любит наш город. Ждем вас на новых фототурах, — добавил Сергей Левкин.

Фото: Пресс–служба Департамента градостроительной политики города Москвы

Конкурсанты первого фототура «Планеты Москвы» посетили жилой дом, представляющий собой комплекс из трех корпусов разной этажности. Вокруг него расположена благоустроенная и озелененная территория, располагающая спортивными и прогулочными площадками для детей и взрослых. В оформлении здания предусмотрено контрастное цветовое решение фасадов, которое подчеркивает идею пространственной композиции. Помимо этого, были использованы дополнительные цветовые фрагменты, которые по своему стилю можно отнести к традициям русского авангарда и европейского модернизма начала ХХ века.

На данный момент на территории района Северное Измайлово в стадии заселения находятся четыре новостройки по программе реновации. Переселены будут 179 жилых домов, площадь которых составляет более 596 тысяч квадратных метров. Там проживают 36 тысяч человек. Для того чтобы организовать волновое переселение граждан по программе реновации, в Северном Измайлове были подобраны 16 стартовых площадок.

Ознакомиться с подробной информацией об участии в фотоконкурсе «Планета Москва» можно на официальном сайте мэра Москвы, перейдя по ссылке. Подать заявку можно до 18 июля 2021 года.

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