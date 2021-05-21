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Андрей Воробьев поздравил выпускников школ с последним звонком
Фото: Пресс-служба Губернатора Московской области

Андрей Воробьев поздравил выпускников школ с последним звонком

Елена Фролова

Образование

Губернатор Московской области Андрей Воробьев обратился с напутственными словами к выпускникам региональных школ в день последнего звонка. Данное обращение было опубликовано на его странице в социальной сети Instagram.

По его словам, скоро каждого одиннадцатиклассника ждут большие перемены, а также новый самостоятельный путь. Глава региона пожелал им встречать интересных людей, которые будут вдохновлять и учить чему-то новому.

— Жизнь — это постоянная борьба. Чтобы быть в ней победителем, найти любимое дело, реализовать себя, необходимо быть сильным и постоянно работать. Нужно уметь общаться с людьми, строить отношения, а самое главное стремиться узнать что-то новое, — подчеркнул Андрей Воробьев.

Он также посоветовал выпускникам всегда встречать и преодолевать трудности с улыбкой, так как именно в этом заключается секрет успеха, отмечает интернет-издание «Подмосковье сегодня». Губернатор также выразил благодарность родителям и учителям, вложившим в воспитание и развитие этих детей много сил и времени.

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выпускники школАндрей ВоробьевМосковская область
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