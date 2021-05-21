Дом-музей Цветаевой рассказал о новых выставках

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Дом-музей Марины Цветаевой порадовал ценителей таланта поэта двумя новыми выставками — «От Гагаринского до Трехпрудного» и «Разлука». Экспозиции посвящены роли, которую сыграл в ее судьбе дом в Борисоглебском переулке.

Борисоглебский переулок расположен между Трехпрудным и Гагаринским переулками. В Трехпрудном был дом семьи Цветаевых, а в Гагаринском жили Эфроны. Усадьбы не сохранились. Выставка состоит из трех разделов, представляющих два утраченных родовых гнезда и семейное в Борисоглебском.

В экспозиции представлены предметы, принадлежавшие обитателям старинных домов: научные труды и отчеты о создании первого в России Музея изящных искусств, открытки с портретами композиторов, посуда, каминные часы и бронзовый подсвечник, серебряная чайная ложка 1886 года, которая по легенде была подарена отцом новорожденной Марине «на зубок».

Многие вещи, напоминавшие Марине и Сергею о детстве, они привезли в Борисоглебский. Чудом сохранились ваза с росписью, визитная карточка и подарок Марины Цветаевой мужу — сочинения Байрона в переводе русских поэтов.

Выставка «Разлука» посвящена последнему периоду жизни Цветаевой в доме в Борисоглебском переулке. Этот период ее жизни можно охарактеризовать как непрекращающуюся черную полосу, прощание со многим, что было ей дорого. Предметы, представленные здесь, символизируют важных для поэта людей, которых нет рядом. Настольный колокольчик начала XX века здесь — символ Александра Блока, которого она сравнивала с серебряными колокольчиками. В экспозиции можно увидеть предметы, напоминающие об Илье Эренбурге и Максимилиане Волошине.

Есть здесь и две вещи, имеющие непосредственное отношение к Цветаевой: кукла конца XIX века и сборник стихов «Разлука».

Художник выставки Василина Харламова создала инсталляцию — образ разоренного письменного стола. Напротив него — интерактивный экран, представляющий собой виртуальное хранилище авторских книг, составленных Цветаевой из произведений, написанных здесь и вышедших в советских и эмигрантских издательствах почти одновременно, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

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