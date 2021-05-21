Два офисных здания реконструируют на севере столицы

Фото: Пресс-служба Москомархитектуры

Россия, Москва, Ленинградский проспект, 37Ак14 Карта всех событий

На севере столицы планируют провести реконструкцию двух офисных зданий. Об этом в пятницу, 21 мая, сообщили в пресс-службе Москомархитектуры.

Речь идет о двух зданиях, расположенных на Ленинградском проспекте, владение 37а, корпус 14, строения 6 и 7. Для них уже разработаны архитектурные проекты.

— Архитекторы постарались максимально сохранить естественное освещение, выполнив фасады из витражных конструкций и навесных систем с покрытием из металлических кассет двух оттенков. На кровле также решено сделать светопрозрачные вставки, — цитирует главного архитектора Москвы Сергея Кузнецова пресс-служба ведомства.

Уточняется, что общая площадь зданий составляет 650 квадратных метров, большую ее часть займут залы и подсобные помещения кафе.

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