Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Два офисных здания реконструируют на севере столицы
Фото: Пресс-служба Москомархитектуры

Два офисных здания реконструируют на севере столицы

Илья Ашуров

Город
Россия, Москва, Ленинградский проспект, 37Ак14 Карта всех событий

На севере столицы планируют провести реконструкцию двух офисных зданий. Об этом в пятницу, 21 мая, сообщили в пресс-службе Москомархитектуры.

Речь идет о двух зданиях, расположенных на Ленинградском проспекте, владение 37а, корпус 14, строения 6 и 7. Для них уже разработаны архитектурные проекты.

— Архитекторы постарались максимально сохранить естественное освещение, выполнив фасады из витражных конструкций и навесных систем с покрытием из металлических кассет двух оттенков. На кровле также решено сделать светопрозрачные вставки, — цитирует главного архитектора Москвы Сергея Кузнецова пресс-служба ведомства.

Уточняется, что общая площадь зданий составляет 650 квадратных метров, большую ее часть займут залы и подсобные помещения кафе.

Читайте также: Частный инвестор будет развивать улично-дорожную сеть на северо-западе Москвы

реконструкцияСергей Кузнецовофис
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Украина, Грузия и Молдавия сообразили на троих

Виктор Федорук
Виктор Федорук

Как не стать жертвой газовиков-мошенников

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Святитель Николай: новый взгляд на житие

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Тамара знает, кто довел страну до ручки

Андрей Казаков
Андрей Казаков

Пионерия спасла бы нас от Керчи и Казани

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Страхи-2021: мы больше не боимся ни войны, ни голода

Дмитрий Пучков
Дмитрий Пучков

Каин и Авель не играли в компьютерные игры

Все мнения
О проекте