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Бесплатный проезд на общественном транспорте предоставят болельщикам Евро-2020
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Бесплатный проезд на общественном транспорте предоставят болельщикам Евро-2020

Елена Фролова

Транспорт

Бесплатный проезд на общественном транспорте будет действовать для болельщиков во время чемпионата Европы по футболу в Санкт-Петербурге. О том, что губернатор Александр Беглов утвердил правила поездок в период Евро-2020, сообщили в пресс-службе правительства Северной столицы.

Чтобы воспользоваться временными льготами, болельщику нужно предоставить входной билет на спортивное мероприятие. Причем количество поездок ограничивать не будут. Однако стоит учитывать, что право на бесплатный проезд действует только в день проведения матча – с 00:00 до 23:59.

Согласно подписанному документу воспользоваться общественным транспортом и провезти багаж на бесплатной основе могут и участники чемпионата, журналисты с аккредитацией и волонтеры, отмечают «Невские новости». Они должны иметь при себе карту аккредитации и специальный электронный проездной билет.

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футболСанкт-ПетербургЕвро-2020
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