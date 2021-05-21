Представитель ВОЗ в России оценила доступность онкологической помощи в Москве

Фото: roszdravnadzor.gov.ru

Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мелита Вуйнович выступила на открытии Московского онкологическом форума. Она отметила, что в Москве не снизилась онкологическая помощь в период пандемии коронавируса.

Вуйнович отметила, что в столице делается акцент на доступности и непрерывности помощи онкобольным.

— Поддержка оказывается как во время лечения, так и после, что очень важно для больных, испытывающих страх за свою жизнь даже после окончания терапии, а главное — помощь могут получить все онкобольные без блата и проволочек, — отметила она.

Также представитель ВОЗ оценила проект «Здоровая Москва». По мнению Вуйнович, этот проект является очень действенным. Солидарность с политикой Москвы по вопросам профилактики и лечения онкозаболеваний выразил директор медицинского онкологического института Baselga (IOB) Жузеп Табернеро. Он подчеркнул, что все больше пациентов получают лечение тех видов рака, которые раньше вообще считались неизлечимыми.

— Мы побеждаем рак постепенно, процент выживающих пациентов растет из года в год. Выживаемость — это главный фактор, хотя до полной победы еще далеко, — добавил он.

Московский онкологический форум продолжает работу. За всеми мероприятиями можно следить на сайте в режиме реального времени.

Читайте также: Доктор Каннер рассказал о важности медицинского обследования при первых симптомах онкологии