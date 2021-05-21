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Елена Самышина: Работа среднего медицинского персонала должна быть уважаемой и престижной
Фото: личный архив Елены Самышиной

Елена Самышина: Работа среднего медицинского персонала должна быть уважаемой и престижной

Кирилл Николаев

Здоровье

Учрежденные в столице статусы «Московская медсестра» и «Московский медбрат» позволят повысить престиж и подчеркнуть уважение к труду среднего медицинского персонала. Об этом в пятницу, 21 мая, рассказала депутат Московской городской думы, главный врач поликлиники № 3 Елена Самышина.

Она напомнила, что у статуса «Московский врач» есть два компонента. Во-первых, доктор обязательно должен пройти непростой экзамен, а во-вторых — это материальное вознаграждение. В сумме это дает кумулятивный эффект. Человек понимает, что прошел большой путь, чтобы добиться результатов, и у этого результата есть подтверждение в виде высокой оценки, звания и дополнительных выплат.

— Подобную практику распространили и на средний медицинский персонал: учреждены статусы «Московская медсестра» и «Московский медбрат». Работа среднего медицинского персонала должна быть уважаемой и престижной. И не только на словах — это должно быть подкреплено конкретными шагами, — сказала депутат Мосгордумы.

Самышина отметила, что ежемесячная выплата для прошедших квалификационный экзамен медсестер и медбратьев составит 7,5 тысячи рублей. По ее словам, учреждение нового статуса поможет в признании заслуг всех медиков и всего медперсонала на должном уровне.

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