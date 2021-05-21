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«Муж оказался против»: Алферова рассказала, как Бероев не отпустил ее в Италию
Актеры Егор Бероев и Ксения Алферова / Фото: Денис Гришкин /АГН Москва

«Муж оказался против»: Алферова рассказала, как Бероев не отпустил ее в Италию

Анастасия Прохорова

Звезды

Актриса Ксения Алферова вспомнила, как ее муж Егор Бероев не отпустил ее с подругой в путешествие по Италии. Своими воспоминаниями она поделилась в Instagram-аккаунте.

— Прямо на полном серьезе мечтали и уже маршрут планировали и представляли, как будем красивые и загорелые от городка к городку, от пляжа к пляжу на великах ехать и красотами наслаждаться. Короче, мой муж оказался против такой затеи! — поделилась звезда.

Актриса рассказала, что позже они отправились в поездку на машине с мужем и дочкой, и эта идея была ничем не хуже.

Поклонники артистки в комментариях к записи поделились своими историями путешествий. «А мы всю Европу проехали на машине, и это не передаваемое впечатление !»; «Мы с подружкой в юношестве, мечтали купить мотоциклы и поехать на море»; «Люблю на машине спонтанные поездки, когда едешь, куда глаза глядят».

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