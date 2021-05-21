Эксперт оценил подписание договора о сотрудничестве Украины, Грузии и Молдавии

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Украина, Молдавия и Грузия заключили договор о сотрудничестве по вопросам европейской интеграции. Главы Министерств иностранных дел подписали меморандум 17 мая в Киеве.

Бывший премьер-министр Украины, руководитель Комитета спасения Украины Николай Азаров выразил свое мнение о том, зачем украинским властям необходимо вступить в Евросоюз, а также смогут ли три указанные страны стать членами ЕС все вместе.

— На мой взгляд, цель заключается в том, чтобы создать для своей экономики наилучшие условия развития, — пояснил эксперт.

При этом он уточнил, что украинский ВВП в 1990 году был более, чем в два раза выше, чем в 2021 год. Однако, по его мнению, условия для работы промышленности и экономики в целом были гораздо благополучнее, чем сейчас.

— Все это связано с тем, что Украина работала на общем рынке всего Советского Союза. Она имела огромный рынок, который насчитывал около 300 миллионов потребителей. Стоит отметить, что рынок СССР был второй экономикой мира. Примерно 20 процентов от общего ВВП. Поэтому интеграция в советском рынке давала все возможности для быстрого роста экономики, — объяснил Николай Азаров.

По его словам, ухудшение показателей резко началось в 90-х годах. В это время начали вводить таможни, страна перешла на собственную валюту, передает «Общественная служба новостей».

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