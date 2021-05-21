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Офис Зеленского ответил на критику из-за фотографии в вышиванке
Фото: instagram/zelenskiy_official

Офис Зеленского ответил на критику из-за фотографии в вышиванке

Иван Юминов

В мире

Критика президента Украины Владимира Зеленского из-за снимка в национальной рубашке является немотивированной. Об этом заявил советник главы офиса президента страны Михаил Подоляк.

— Украинская культура гораздо богаче, чем зашоренные и воспитанные еще по советским лекалам представления о ней. Украинская вышиванка — это не один какой-то образ, не один узор, не одна модель, — рассказал советник.

Существуют различные региональные особенности, а также их интерпретации, добавил Подоляк.

Скандал вызвало фото Зеленского, которое он выложил в День вышиванки. Многие пользователи интернета отметили ее сходство с русской косовороткой, отмечает украинское издание Obozrevatel.

Ранее глава украинского МИД назвал условие для встречи Зеленского с президентом России Владимиром Путиным.

Читайте также: В Госдуме объяснили, почему Украину не включили в список недружественных государств

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