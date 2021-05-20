Глава украинского МИД назвал условие для встречи Зеленского с Путиным

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Встреча президента Украины Владимира Зеленского и президента России Владимира Путина состоится только в том случае, если в ходе переговоров будут обсуждаться ключевые для Киева вопросы — Крым и Донбасс. Об этом в четверг, 20 мая, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

— Эта встреча рождается очень тяжело, но мы подтверждаем, что готовы к разговору. Но темой должны стать, безусловно, Крым и Донбасс, — заявил представитель МИД в эфире радио «Новое время».

Он уточнил, что президент Украины будет жестко отстаивать интересы своей страны. Сроки проведения переговоров Кулеба не назвал.

— Встреча состоится тогда, когда мы в Киеве убедимся, что на этой встрече сможем проговорить вопросы, которые для нас являются ключевыми, — добавил Кулеба.

Ранее в Кремле рассказали о начале организации возможной встречи Путина и Зеленского. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, контакты по возможной встрече президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского действительно были, составлены наброски вероятных тем.

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