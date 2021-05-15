Медведчук — козырь Киева. Кого Россия может отдать в обмен на «кума Путина»

Фото: Пресс-служба Госдумы

Киев может предложить Москве обменять Виктора Медведчука на осужденных в России украинцев, если политику вынесут обвинительный приговор. Как на эту идею отреагируют российские власти и кого они могут отдать в обмен на «кума Путина», «Вечерней Москве» рассказали политологи.

В чем обвиняют Медведчука?

В четверг, 13 мая, суд отправил главу политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука под домашний арест до 9 июля. Он проходит обвиняемым по двум статьям — «Государственная измена» и «Нарушение законов и обычаев войны». Гособвинение просило взять политика под стражу либо внести залог, превышающий 10,5 миллиона долларов. Медведчук с обвинениями не согласен, считает их политическими и недоказанными. Вместе с тем решение суда он пообещал исполнить.

Как возникла идея обмена?

В пятницу вечером, 14 мая, секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что Медведчука могут обменять на удерживаемых в России украинских граждан.

— Мы охотно это сделаем, — отмечал секретарь СНБО, добавляя, что для такого исхода должна быть соответствующая возможность.

При этом Данилов напомнил, что окончательное решение будет принимать президент Украины Владимир Зеленский.

Фото: Пресс-служба Госдумы

Насколько реален обмен?

По мнению директора Центра политического маркетинга (Украина), политтехнолога Василия Стоякина, нет ничего нереального в идее обменять Медведчука на кого-либо из осужденных в России украинцев.

— Украина постоянно меняет одних своих граждан на других. Для нее это норма, хотя, по сути, мы наблюдаем государственный терроризм на высшем уровне, — сказал собеседник «ВМ».

Однако, говорит Стоякин, на обмен может не согласиться сам Медведчук. Правда, его согласия могут и не спросить, как, например, в свое время поступили с Надеждой Савченко (25 мая 2016 года состоялся обмен украинской летчицы Надежды Савченко на россиян Александра Александрова и Евгения Ерофеева — прим. «ВМ»).

— Да, Савченко тоже отказывалась, но ее особо и не спрашивали: погрузили, куда надо, и отвезли. С Медведчуком могут поступить так же, — считает Стоякин.

Выручит ли Путин своего кума?

Собеседник «ВМ» выразил мнение, что Россия, если ей предложат обмен, все-таки согласится его произвести.

— Владимир Владимирович Путин, я думаю, согласится на обмен, поскольку Медведчук — свой, а своих мы не бросаем, — процитировал он российского лидера (в 2015 году Путин на ежегодном послании парламенту сказал: «Мы не бросаем своих людей и делаем все, чтобы им помочь» — прим. «ВМ»).

По мнению Стоякина, дело даже не в том, что Медведчук — «кум Путина» (Медведчук рассказывал, что в 2004 году Путин крестил его младшую дочь — прим. «ВМ»). Важно то, что Медведчук — единственный в современной Украине политик крупного калибра, который на протяжении многих лет последовательно выступает за улучшение отношений с Россией, обратил внимание эксперт. Москва это тоже оценила, добавил он.

Фото: Администрация президента РФ

Кого Россия может отдать в обмен на Медведчука?

В настоящее время назвать подходящих кандидатов трудно, поскольку в российских тюрьмах нет фигуры, которая хотя бы отдаленно сравнится с Медведчуком по масштабу,говорит Стоякин.

— Кто-то в шутку сказал, что можно обменять его на украинца Марченко (в апреле этого года его арестовали в РФ на 10 лет за попытку вывезти на Украину запчасти к зенитно-ракетному комплексу С-300 — прим. «ВМ»). В теории это возможно или, по крайней мере, было бы смешно, поскольку Марченко — фамилия жены Медведчука Оксаны, — указал он.

Причем тут Байден?

Преследование Медведчука, равно как и эскалация напряжения между Москвой и Киевом, — все это набор аргументов для американской стороны на переговорах между Путиным и Джо Байденом. Такое мнение в разговоре с «ВМ» выразил доцент МГИМО МИД России, политолог-международник, член совета Ассоциации политических экспертов и консультантов Кирилл Коктыш.

— Украина хочет наиграть максимум козырей для Байдена, чтобы он мог разменять их на что-то во время встречи с Путиным, которая, на мой взгляд, все же состоится, — пояснил он.

По его мнению, до саммита ситуация с Медведчуком никак не разрешится, но после него «возможны любые сценарии».

На данный момент, говорит Коктыш, идея обмена звучит сомнительно с точки зрения ее практической реализации. Тем не менее это предложение может помочь Киеву «прозондировать позицию Москвы», добавил эксперт.

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