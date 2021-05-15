Медведчук — козырь Киева. Кого Россия может отдать в обмен на «кума Путина»
Киев может предложить Москве обменять Виктора Медведчука на осужденных в России украинцев, если политику вынесут обвинительный приговор. Как на эту идею отреагируют российские власти и кого они могут отдать в обмен на «кума Путина», «Вечерней Москве» рассказали политологи.
В чем обвиняют Медведчука?
В четверг, 13 мая, суд отправил главу политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука под домашний арест до 9 июля. Он проходит обвиняемым по двум статьям — «Государственная измена» и «Нарушение законов и обычаев войны». Гособвинение просило взять политика под стражу либо внести залог, превышающий 10,5 миллиона долларов. Медведчук с обвинениями не согласен, считает их политическими и недоказанными. Вместе с тем решение суда он пообещал исполнить.
Как возникла идея обмена?
В пятницу вечером, 14 мая, секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что Медведчука могут обменять на удерживаемых в России украинских граждан.
— Мы охотно это сделаем, — отмечал секретарь СНБО, добавляя, что для такого исхода должна быть соответствующая возможность.
При этом Данилов напомнил, что окончательное решение будет принимать президент Украины Владимир Зеленский.
Насколько реален обмен?
По мнению директора Центра политического маркетинга (Украина), политтехнолога Василия Стоякина, нет ничего нереального в идее обменять Медведчука на кого-либо из осужденных в России украинцев.
— Украина постоянно меняет одних своих граждан на других. Для нее это норма, хотя, по сути, мы наблюдаем государственный терроризм на высшем уровне, — сказал собеседник «ВМ».
Однако, говорит Стоякин, на обмен может не согласиться сам Медведчук. Правда, его согласия могут и не спросить, как, например, в свое время поступили с Надеждой Савченко (25 мая 2016 года состоялся обмен украинской летчицы Надежды Савченко на россиян Александра Александрова и Евгения Ерофеева — прим. «ВМ»).
— Да, Савченко тоже отказывалась, но ее особо и не спрашивали: погрузили, куда надо, и отвезли. С Медведчуком могут поступить так же, — считает Стоякин.
Выручит ли Путин своего кума?
Собеседник «ВМ» выразил мнение, что Россия, если ей предложат обмен, все-таки согласится его произвести.
— Владимир Владимирович Путин, я думаю, согласится на обмен, поскольку Медведчук — свой, а своих мы не бросаем, — процитировал он российского лидера (в 2015 году Путин на ежегодном послании парламенту сказал: «Мы не бросаем своих людей и делаем все, чтобы им помочь» — прим. «ВМ»).
По мнению Стоякина, дело даже не в том, что Медведчук — «кум Путина» (Медведчук рассказывал, что в 2004 году Путин крестил его младшую дочь — прим. «ВМ»). Важно то, что Медведчук — единственный в современной Украине политик крупного калибра, который на протяжении многих лет последовательно выступает за улучшение отношений с Россией, обратил внимание эксперт. Москва это тоже оценила, добавил он.
Кого Россия может отдать в обмен на Медведчука?
В настоящее время назвать подходящих кандидатов трудно, поскольку в российских тюрьмах нет фигуры, которая хотя бы отдаленно сравнится с Медведчуком по масштабу,говорит Стоякин.
— Кто-то в шутку сказал, что можно обменять его на украинца Марченко (в апреле этого года его арестовали в РФ на 10 лет за попытку вывезти на Украину запчасти к зенитно-ракетному комплексу С-300 — прим. «ВМ»). В теории это возможно или, по крайней мере, было бы смешно, поскольку Марченко — фамилия жены Медведчука Оксаны, — указал он.
Причем тут Байден?
Преследование Медведчука, равно как и эскалация напряжения между Москвой и Киевом, — все это набор аргументов для американской стороны на переговорах между Путиным и Джо Байденом. Такое мнение в разговоре с «ВМ» выразил доцент МГИМО МИД России, политолог-международник, член совета Ассоциации политических экспертов и консультантов Кирилл Коктыш.
— Украина хочет наиграть максимум козырей для Байдена, чтобы он мог разменять их на что-то во время встречи с Путиным, которая, на мой взгляд, все же состоится, — пояснил он.
По его мнению, до саммита ситуация с Медведчуком никак не разрешится, но после него «возможны любые сценарии».
На данный момент, говорит Коктыш, идея обмена звучит сомнительно с точки зрения ее практической реализации. Тем не менее это предложение может помочь Киеву «прозондировать позицию Москвы», добавил эксперт.
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