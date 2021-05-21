Число погибших под Таганрогом рабочих увеличилось до десяти

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Десять человек погибли и еще восемь пострадали в результате ЧП на очистных сооружениях канализации в поселке Дмитриадовка Неклиновского района Ростовской области. Об этом сообщили в администрации Таганрога в пятницу, 21 мая.

Уточняется, что все пострадавшие были госпитализированы. Очистные сооружения, где произошла аварийная ситуация, относятся к водоканалу Таганрога. Как пояснил его директор Евгений Плетменцев, по предварительной версии, причиной трагедии стал выброс метана.

По данному факту следственные органы возбудили уголовное дело по статье «Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц». Его расследование будет проходить под контролем прокуратуры, сообщает ТАСС.

Ранее сообщалось о семи погибших рабочих.

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