Два человека пострадали в результате жесткой посадки самолета в Тюменской области

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Два человека пострадали в результате жесткой посадки самолета Ан-2, принадлежащего авиакомпании Utair, в поселке Лайтамак Тобольского района Тюменской области. Об этом сообщила пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры в пятницу, 21 мая.

По данным ведомства, инцидент произошел во время выполнения регулярного рейса Тобольск — Лайтамак — Тобольск. При посадке воздушного судна в поселке Лайтамак у самолета подломилась стойка шасси.

Уточняется, что на борту самолета находились 7 пассажиров и 2 члена экипажа. По предварительным данным, двое пассажиров получили ушибы.

— Тюменской транспортной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства о безопасности полетов, — говорится на сайте надзорного ведомства.

Как пояснили в пресс-службе перевозчика, воздушный борт совершал посадку в штатном режиме на грунтовой посадочной площадке в Лайтамаке, однако в конце пробега у самолета сложились передние опоры шасси, сообщает ТАСС.

Ранее сообщалось, что самолет Пафос — Москва сел в Шереметьеве с неисправностью закрылок.

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