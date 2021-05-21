Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Два человека пострадали в результате жесткой посадки самолета в Тюменской области
Фото: Денис Гришкин / АГН Москва

Два человека пострадали в результате жесткой посадки самолета в Тюменской области

Анастасия Колоскова

Происшествия

Два человека пострадали в результате жесткой посадки самолета Ан-2, принадлежащего авиакомпании Utair, в поселке Лайтамак Тобольского района Тюменской области. Об этом сообщила пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры в пятницу, 21 мая.

По данным ведомства, инцидент произошел во время выполнения регулярного рейса Тобольск — Лайтамак — Тобольск. При посадке воздушного судна в поселке Лайтамак у самолета подломилась стойка шасси.

Уточняется, что на борту самолета находились 7 пассажиров и 2 члена экипажа. По предварительным данным, двое пассажиров получили ушибы.

— Тюменской транспортной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства о безопасности полетов, — говорится на сайте надзорного ведомства.

Как пояснили в пресс-службе перевозчика, воздушный борт совершал посадку в штатном режиме на грунтовой посадочной площадке в Лайтамаке, однако в конце пробега у самолета сложились передние опоры шасси, сообщает ТАСС.

Ранее сообщалось, что самолет Пафос — Москва сел в Шереметьеве с неисправностью закрылок.

Читайте также: Появилось видео с места крушения самолета в Белоруссии, летчики которого погибли

самолетжесткая посадкапострадавшие
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Украина, Грузия и Молдавия сообразили на троих

Аристах Ливанов
Аристах Ливанов

«17 мгновений» Вячеслава Тихонова

Виктор Федорук
Виктор Федорук

Как не стать жертвой газовиков-мошенников

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Святитель Николай: новый взгляд на житие

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Тамара знает, кто довел страну до ручки

Андрей Казаков
Андрей Казаков

Пионерия спасла бы нас от Керчи и Казани

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Страхи-2021: мы больше не боимся ни войны, ни голода

Все мнения
О проекте