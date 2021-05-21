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Гагарина назовет оценки российского жюри в финале Евровидения
Фото: instagram.com/gagara1987

Гагарина назовет оценки российского жюри в финале Евровидения

Анастасия Прохорова

Музыка

Певица Полина Гагарина объявит оценки жюри из России в финале конкурса Евровидение. Об этом сообщили в пресс-службе Первого канала.

— Оценки российского жюри в финале Евровидения-2021 объявит Полина Гагарина, занявшая в 2015 году на конкурсе второе место, — цитирует сообщение РИА Новости.

Финал состоится в субботу, 22 мая. Певица Манижа, представляющая Россию в международном песенном конкурсе Евровидение, выступит в финале турнира под пятым номером. Также в список стран, выступающих в финале, вошли: Норвегия, Израиль, Азербайджан, Мальта, Литва, Кипр, Швеция, Бельгия, Украина, Албания, Сербия, Болгария, Молдавия, Португалия, Исландия, Сан-Марино, Швейцария, Греция и Финляндия.

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Полина ГагаринаЕвровидениеМанижа
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