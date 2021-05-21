«Сомнительный конкурс»: Алексей Чумаков раскритиковал Евровидение

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Певец Алексей Чумаков не считает Евровидение важным этапом в творческой жизни исполнителя, а в случае предложения отказался бы в нем участвовать. Об этом он рассказал в недавнем интервью.

По мнению исполнителя, Евровидение — «сомнительный конкурс», который может стать своего рода «могилой для артиста»: от участника ждут победы, и если он победит, то дома его встретят как героя, если нет — могут предать забвению и смешать с грязью. К тому же российские артисты плохо известны в Европе.

— Что, в Европе знают Руслана Алехно? Нет. Знают там Полину Гагарину, Сергея Лазарева? Нет, конечно, — цитируют слова Чумакова «Аргументы и факты».

По этой причине певец видит смысл в том, чтобы стараться радовать своих поклонников на Родине и бороться за внимание слушателей, которые действительно смогут полюбить его творчество.

Напомним, по итогам первого полуфинала Евровидения представительница России Манижа заняла третье место, теперь ей предстоит выступить в финале, который пройдет в субботу, 22 мая.

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