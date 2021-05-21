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Эта суббота, 22 мая, в народном календаре называлась в честь святителя Николая - Никола Вешний, Никола травный.

Наши предки верили, что в этот день особенно опасно убивать пауков, поскольку это могло грозить потерей денег. Считалось, что раздавивший паука человек вскоре заболеет хроническим заболеванием или разочаруется в любимом человеке.

Кроме того, в эту субботу молодым людям рекомендовалось не ложиться спать рано: чтобы весь год прошел весело и сытно, приметы рекомендовали им собираться у костра, петь, веселиться и есть пироги.

Подробности в видеосюжете «ВМ»:

Народный календарь. Почему особенно опасно убить паука 22 мая, на Николу Вешнего

Приметы погоды обещали хороший урожай, если в этот день идет дождь, а если заквакают лягушки, уродится овес.

22 мая отмечаются Международный день биологического разнообразия и Всероссийский день бассейновой индустрии.

497 лет назад в Москве был основан Новодевичий монастырь, 165 лет назад купец и коллекционер Павел Третьяков приобрел первые картины художников Худякова «Стычка с финляндскими контрабандистами» и Шильдера «Искушение». Этот день считается датой основания Третьяковской галереи. 129 лет назад дантист из Нью-Лондона Вашингтон Шеффилд изобрел тюбик для зубной пасты.

В этот день родились немецкий композитор Рихард Вагнер, писатель Артур Конан Дойль, актеры Николай Олялин, Андрей Чадов, певцы Сергей Жуков и Шарль Азнавур.

Именины отмечают Акулина, Дмитрий,Иосиф, Гавриил, Василий, Николай.

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