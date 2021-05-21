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Серов обиделся на Чумакова за то, что исполнитель перепел его хит
Фото: youtube.com/Super

Серов обиделся на Чумакова за то, что исполнитель перепел его хит

Анастасия Прохорова

Звезды

Певец Александр Серов выразил обиду на мужа Юлии Ковальчук Алексея Чумакова за то, что тот перепел его песню. Об этом он сообщил СМИ.

Исполненная песня «Я люблю тебя до слез» на шоу «Один в один» стала поводом для обиды и критики со стороны музыканта Серова.

— Это правда. И все, больше ничего. Чумаков, наверное, заблудился где-то. Я журналистам не верю. Вы все очень хитрые, ушлые. С вами нельзя говорить искренне. Вы все перевернете. Любая моя фраза будет исковеркана. Поэтому я больше ничего отвечать не буду, — заявил Серов.

По словам Чумакова, когда он случайно на корпоративе встретились с артистом, то был уверен, что Серов его ударит. Однако он прошел мимо.

Ранее исполнитель говорил, что у Александра Серова странный юмор. Он так и не понял, почему артист держит обиду на него за исполнение этой легендарной песни, пишет «Телепрограмма».

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конфликтАлексей ЧумаковАлександр Серов
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