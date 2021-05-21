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Леди Гага впервые раскрыла подробности беременности в 19 лет
Фото: www.instagram.com/ladygaga

Леди Гага впервые раскрыла подробности беременности в 19 лет

Анастасия Прохорова

Звезды

Американская певица Леди Гага впервые рассказала о том, что забеременела, подвергшись насилию со стороны музыкального продюсера. Этим звезда поделилась в интервью.

Два года назад исполнительница первый раз упомянула об изнасиловании, однако на тот момент никаких подробностей она раскрывать не стала. В интервью, которое состоялось недавно, певица уже решилась рассказать страшные подробности тех лет.

Музыкальный продюсер похитил звезду и мучил. По ее словам, он обещал сжечь все записи, если она не вступит с ним в связь.

— Но он не останавливался. Он не переставал просить меня сделать это, и я просто застыла. Не помню, что было дальше, — поделилась Леди Гага.

Через несколько месяцев она обратилась к врачу с болями в животе. Позже выяснилось, что звезда беременна. Насильник же бросил ее у родительского дома и больше никогда не выходил с ней на связь, пишет Starhit.

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изнасилованиеЛеди Гагаинтервью
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