Полиция Лос-Анджелеса арестовала похитителей собак Леди Гаги

Фото: instagram/ladygaga

Полиция Лос-Анджелеса задержала людей, которые участвовали в похищении собак американской исполнительницы Леди Гаги.

Было арестовано пять человек, три из них принимали непосредственное участие в ограблении выгульщика собак певицы и несколько раз выстрелили ему в грудь. Все они относятся к некой преступной группировке.

Полицейские считают, что на выгульщика напали не из-за его работы на известную личность, а, скорее, из-за собак породы «французский бульдог», поскольку они стоят дорого, сообщает Super.ru.

Напомним, что преступление произошло в феврале. Помощник звезды выгуливал ее чистокровных бульдогов, когда произошел несчастный случай. Двое неизвестных выстрелили в мужчину и выкрали псов, скрывшись с места преступления. Злоумышленникам удалось похитить только двух собак. Один из бульдогов сбежал и вернулся домой.

Позднее Леди Гаге вернули похищенных собак.

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