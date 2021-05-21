«Ни дня без приключений»: Билан рассказал о спасенном котенке

Фото: instagram.com/bilanofficial

Певец Дима Билан поделился историей, как нашел котенка. Об этом он рассказал в своем Instagram-аккаунте.

— Ну что? Ни дня без приключений! А мои истории с друзьями нашими меньшими все продолжаются! — подписал артист под видеоисторией с маленьким котиком.

Певец рассказал, что, выходя от управляющего поселком, на дороге он встретил маленького питомца, у которого были, по всей видимости, серьезные проблемы с глазами.

— Ему где-то один–полтора месяца, не больше! Судя по всему, он плохо видит, у него проблемы с глазами, страшно представить, что было бы, если бы мы не встретились! — сообщил Дима Билан.

Подписчики Билана бурно отреагировали на такую пушистую находку в комментариях под постом. «Вот как мамонтенок искал свою маму, все коты района ищут доброго дядю Диму»; «На тебе магнитов нет случайно для котов?»; «Это для вас так работает закон притяжения. Вселенная знает, что вы мимо не пройдете».

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