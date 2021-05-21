«Остров тепла»: Вильфанд озвучил обнадеживающий прогноз на выходные

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В Москве 22 и 23 мая температура воздуха будет на один градус выше нормы. Циклон, принесший в столицу 21 мая ощутимую прохладу, в выходные уйдет на северо-восток. Поэтому в ближайшие дни будут преобладать юго-западные ветры. Об этом «ВМ» рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

— В субботу ночные температуры составят 7–9 градусов, в центре Москвы 11–13 выше нуля. Есть такое понятие остров тепла. Летом ночные температуры всегда в центре выше, чем в спальных районах или Подмосковье. А дневные температуры 22 мая будут очень комфортные — плюс 20–22 градуса. Поэтому нужно воспринимать этот температурный фон как возвращение в свои обычные рамки. В воскресенье облачность будет чуть побольше, ночью без осадков, днем местами ожидаются небольшие кратковременные дожди, — отметил синоптик.

По словам Романа Вильфанда, за счет того, что атмосферное давление в выходные будет невысоким, это создаст благоприятные условия для формирования облачности. Оба дня в столице ожидается солнце, но в субботу оно будет «более заметно», подчеркнул руководитель Гидрометцентра РФ.

Как сказал эксперт, в воскресенье температура воздуха существенно не изменится. Ночные температуры составят около плюс 10 градусов, днем будет 20–22 выше нуля. Также 22 и 23 мая сохранится порывистый ветер до 15 метров в секунду.

— В целом погода в выходные будет соответствовать своей климатической норме, — заключил собеседник «ВМ».

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