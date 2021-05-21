Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
«Остров тепла»: Вильфанд озвучил обнадеживающий прогноз на выходные
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

«Остров тепла»: Вильфанд озвучил обнадеживающий прогноз на выходные

Юлия Евграфова

Общество

В Москве 22 и 23 мая температура воздуха будет на один градус выше нормы. Циклон, принесший в столицу 21 мая ощутимую прохладу, в выходные уйдет на северо-восток. Поэтому в ближайшие дни будут преобладать юго-западные ветры. Об этом «ВМ» рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

— В субботу ночные температуры составят 7–9 градусов, в центре Москвы 11–13 выше нуля. Есть такое понятие остров тепла. Летом ночные температуры всегда в центре выше, чем в спальных районах или Подмосковье. А дневные температуры 22 мая будут очень комфортные — плюс 20–22 градуса. Поэтому нужно воспринимать этот температурный фон как возвращение в свои обычные рамки. В воскресенье облачность будет чуть побольше, ночью без осадков, днем местами ожидаются небольшие кратковременные дожди, — отметил синоптик.

По словам Романа Вильфанда, за счет того, что атмосферное давление в выходные будет невысоким, это создаст благоприятные условия для формирования облачности. Оба дня в столице ожидается солнце, но в субботу оно будет «более заметно», подчеркнул руководитель Гидрометцентра РФ.

Как сказал эксперт, в воскресенье температура воздуха существенно не изменится. Ночные температуры составят около плюс 10 градусов, днем будет 20–22 выше нуля. Также 22 и 23 мая сохранится порывистый ветер до 15 метров в секунду.

— В целом погода в выходные будет соответствовать своей климатической норме, — заключил собеседник «ВМ».

Читайте также: Синоптик перечислил регионы, жителям которых грозит опасное солнце

погода в Москвепогода в выходныеРоман Вильфанд
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Варвара Болондаева
Варвара Болондаева

Людоедка, мучительница, душегубица: кем на самом деле была москвичка Салтычиха

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

Казанского «бога» нужно расстрелять

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Украина, Грузия и Молдавия сообразили на троих

Аристарх Ливанов
Аристарх Ливанов

«17 мгновений» Вячеслава Тихонова

Виктор Федорук
Виктор Федорук

Как не стать жертвой газовиков-мошенников

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Святитель Николай: новый взгляд на житие

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Тамара знает, кто довел страну до ручки

Все мнения
О проекте