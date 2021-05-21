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Ряд автобусных маршрутов изменится в районе метро «Некрасовка»
Фото: Александр Кожохин / Вечерняя Москва

Ряд автобусных маршрутов изменится в районе метро «Некрасовка»

Кирилл Николаев

Транспорт
Россия, Москва, Рождественская улица Карта всех событий

С 23 мая частично изменятся маршруты автобусов № 722, 788, 855, 893 в районе станции «Некрасовка» Некрасовской линии Московского метрополитена. Об этом сообщили в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

Отмечается, что автобусы будут объезжать участок Рождественской улицы между Покровской улицей и улицей Липчанского по временной дороге на улице Недорубова. Кроме того, автобусы № 893 поедут в обоих направлениях по Покровской улице без заезда на Рождественскую улицу. Также на маршрутах появятся временные остановки: «Метро «Некрасовка» для автобуса № 722; «Улица Липчанского» для автобусов № 722, 788, 855; «Улица Недорубова, 19» для автобусов № 722, 855.

Изменения связаны со строительством транспортно-пересадочного узла (ТПУ) «Некрасовка» и действуют до его окончания.

Читайте также: Ряд остановок перейдет в режим «по требованию» в Москве с 22 мая

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