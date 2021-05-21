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ФК «Локомотив» продлил контракт с главным тренером Марко Николичем
Фото: fclm.ru

ФК «Локомотив» продлил контракт с главным тренером Марко Николичем

Кирилл Николаев

Спорт

Московский футбольный клуб «Локомотив» продлил контракт с главным тренером Марко Николичем. Об этом в пятницу, 21 мая, сообщили на сайте команды.

Новое соглашение рассчитано на три года. По словам генерального директора «Локомотива» Валерия Леонченко, этот срок является оптимальным для создания команды, которая будет способна добиваться успеха в России и на европейской арене.

Николич возглавляет «Локомотив» с лета 2020 года. На посту главного тренера он сменил Юрия Семина. В прошедшем сезоне под руководством Николича «Локомотив» занял третье место в чемпионате Российской премьер-лиги (РПЛ) и выиграл Кубок России.

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