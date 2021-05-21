В УЕФА оценили потерю клубных доходов из-за пандемии коронавируса

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Футбольные клуба потеряли доходы в общей сумме 8,7 миллиарда евро в связи с пандемией коронавирусной инфекции. К такому выводу пришли в Союзе европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Согласно отчету УЕФА, четыре миллиарда евро из общей суммы — доходы, не полученные клубами в связи с закрытием продаж билетов на матчи. Еще 2,7 миллиарда евро — потери по спонсорским контрактам, 1,4 миллиарда евро — от телетрансляций матчей.

Решение перенести еврокубки вместо полной отмены, по подсчетам УЕФА, позволило клубам сэкономить два миллиарда евро, сообщает ТАСС.

Ранее сообщалось, что Россия открыла безвизовый въезд в страну иностранным гражданам всех стран мира и лиц без гражданства, которые принимают участие в чемпионате Европы по футболу.

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