Футбольные болельщики смогут попасть в Россию на матчи чемпионата Европы без виз

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Россия открыла безвизовый въезд в страну иностранным гражданам всех стран мира и лиц без гражданства, которые принимают участие в чемпионате Европы по футболу. Соответствующее постановление подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

Отмечается, что все лица, принимающие участие в мероприятиях чемпионата Европы, смогут оформить въездные визы в упрощенном порядке. Кроме того, владельцы билетов на матчи Евро в Санкт-Петербурге смогут приехать из всех стран мира.

— В нынешних непростых условиях перемещение людей серьезно сокращено, и мы встретили понимание федеральных органов власти и смогли открыть границу для тех, кто летом собирается приехать к нам в Петербург на праздник футбола, — рассказал генеральный директор оргкомитета турнира Алексей Сорокин.

Он отметил, что в заданных обстоятельствах очень важно сделать турнир максимально безопасным. Так, по его словам, разрешение болельщиков и участников на въезд не отменяет правил, обязательных к соблюдению на территории России.

Находиться в России гости турнира смогут до 12 июля, сообщает Интерфакс.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ об усиленных мерах безопасности в Санкт-Петербурге и Выборгском районе Ленинградской области в связи с матчами Евро-2020. Согласно документу, усиленные меры безопасности на этих территориях будут действовать с 2 июня по 12 июля.

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