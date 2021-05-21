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Врач рассказал, при каких болезнях нельзя употреблять алкоголь
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Врач рассказал, при каких болезнях нельзя употреблять алкоголь

Анастасия Прохорова

Здоровье

При наличии хронических заболеваний у людей запрещается употребление любого спиртного даже в малых количествах. Об этом рассказал нарколог-психиатр Алексей Казанцев.

Заболевания желудка, пищевода, печени, поджелудочной железы, нарушение сердечного ритма, миокардиты, кардиомиопатия, сахарный диабет, инсульты, инфаркты, а также травматические поражения головного мозга являются теми болезнями, при которых противопоказаны спиртные напитки.

— С такими болезнями категорически противопоказано употребление любых видов спиртного даже в самых наименьших дозировках, — сообщил специалист.

Также он добавил, что спиртное не следует употреблять тем, у кого есть наследственная предрасположенность к алкоголизму.

— Если мама, папа злоупотребляли алкоголем, бабушка, дедушка — есть риск даже с небольших доз алкоголя перейти к запойной форме пьянства, — утверждает врач.

По сообщению Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), разрешенная норма употребления спиртного, которая нанесет меньший вред организму, это максимум один грамм чистого алкоголя на килограмм веса, пишет Пятый канал.

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