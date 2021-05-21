Врач объяснил, нужно ли отменить вторую вакцину от COVID-19 после приема алкоголя

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Врач-иммунолог Андрей Продеус объяснил, в каком случае стоит отложить вторую вакцинацию от коронавирусной инфекции, если человек накануне выпил алкоголь.

— Мы много раз говорили, что не рекомендуем употреблять алкоголь ни до, ни после прививки в течение трех дней. Он подавляет возможность клеткам иммунной системы правильно отреагировать на коронавирус. Доза алкоголя, которую вы употребляете, должна быть больше 30 миллилитров крепкого алкоголя или 125 миллилитров вина, или 330 миллилитров пива, — заявил Продеус в программе «Жить здорово».

По словам иммунолога, если человек выпьет больше, алкоголь гарантированно повлияет на иммунитет, поэтому лучше подождать три дня и отказаться от алкоголя. Если человек выпил больше указанного количества алкоголя, лучше отказаться от прививки, если нет — можно вакцинироваться, отметил врач.

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