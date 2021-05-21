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Три автомобиля столкнулись на МКАД
Фото: mos.ru / Максим Денисов

Три автомобиля столкнулись на МКАД

Кирилл Николаев

Происшествия
Россия, Москва, МКАД, 47-й километр Карта всех событий

Три автомобиля столкнулись на МКАД. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах в пятницу, 21 мая.

Инцидент произошел на 47-м километре МКАД. В результате столкновения двух грузовиков и одного легкового автомобиля никто не пострадал, но одного человека зажало между фурами.

Из-за аварии перекрыта одна полоса движения. На месте ДТП находятся сотрудники МЧС.

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