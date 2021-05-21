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СК возбудил уголовное дело по факту изнасилования несовершеннолетней в Подмосковье
Фото: СК РФ

СК возбудил уголовное дело по факту изнасилования несовершеннолетней в Подмосковье

Кирилл Николаев

Происшествия

Следственный комитет Российской Федерации по Московской области возбудил уголовное дело по факту изнасилования 17-летней девушки. Об этом в пятницу, 21 мая, сообщили в пресс-службе ведомства.

Инцидент произошел 20 мая. Неизвестный мужчина напал с ножом на девушку, которая бегала в лесу около Мазуринского озера, и изнасиловал.

Возбуждено уголовное дело по статье «Изнасилование». Следователи допросили потерпевшую, назначили судебно-медицинскую и молекулярно-генетическую экспертизы. Полиция разыскивает подозреваемого.

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