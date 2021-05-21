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ФИФА изучит возможность проведения чемпионата мира раз в два года
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

ФИФА изучит возможность проведения чемпионата мира раз в два года

Кирилл Николаев

Спорт

Международная федерация футбола (ФИФА) изучит возможность проведения чемпионата мира по футболу каждые два года. Об этом сообщает издание AS.

Соответствующее предложение было выдвинуто Федерацией футбола Саудовской Аравии (SAFF) на конгрессе ФИФА. Его поддержали 166 национальных федераций, 22 выступили против.

Напомним, что на данный момент чемпионат мира по футболу проводится каждые четыре года.

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