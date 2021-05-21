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ФК «Локомотив» будет играть домашние матчи нового сезона на своем стадионе
Фото: Сайт Сергея Собянина

ФК «Локомотив» будет играть домашние матчи нового сезона на своем стадионе

Кирилл Николаев

Спорт

Московский футбольный клуб «Локомотив» в следующем сезоне будет играть домашние матчи на своем стадионе «РЖД Арена». Об этом сообщил председатель совета директоров «Локомотива» Александр Плутник на встрече с болельщиками команды.

— Нет никакой аренды в «Лужниках». Мы следующий сезон играем в Черкизове, и у нас других планов не было, — цитирует Плутника агентство городских новостей «Москва».

Он добавил, что пока не может ответить на вопрос о том, будет ли «Локомотив» реконструировать стадион или строить новый примерно в этом же районе.

Ранее СМИ сообщили, что руководство ОАО «Российские железные дороги» обратилось в мэрию Москвы с просьбой передать стадион «Лужники» в долгосрочную аренду «Локомотиву». Также в Сети появилась информация о том, что территорию, на которой находится стадион «РЖД Арена», планируется застроить жилыми домами. Мэр Москвы Сергей Собянин опроверг эти сведения.

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